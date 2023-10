Spevák totiž v sebe nezaprie, že sa vie pobaviť aj na vlastný úkor a nebolo tomu inak ani teraz. Dostal chuť na zmrzlinu, tak neodolal a dal si poriadny kopček.

So slovami: „Nebol som teda úplne hladný, len som mal chuť na zmrzku,“ zapózoval pred výkladom cukrárne a obchodu so suvenírmi pod jednou strechou a urobil to, zdá sa, úplne zámerne. Oku jeho fanúšikov totiž neušli nápisy, na ktoré chcel Habera s humorom upozorniť, tak sa razom strhla vlna komentárov.