Tak takto vyzerá naozaj! Pamela Anderson roky prepadala skrášľovacím procedúram a so starnutím sa asi nevedela veľmi vyrovnať. Tvár mala plnú botoxu a vyzerala už naozaj zle. Teraz sa rozhodla pre opak. Necháva vyniknúť svoju prirodzenú krásu a do spoločnosti sa vybrala úplne bez mejkapu.

Na parížsky týždeň módy si prišla pozrieť prehliadku návrhárky Isabel Marant. Jej tvár bola nedotknutá a nechala vyniknúť aj svoje pehy. „Od istého veku bez mejkapu vyzeráme mladšie a sviežejšie,“ povedala pre zahraničné médiá. No, má pravdu.

Možno by sme ju na prvý pohľad ani nespoznali, ale je to pekná zmena. Čo na to hovoríte? Pozrite si ju v našej galérii.