Z minúty na minútu sa jej život obrátil naruby. Sympatickej moderátorke v 47. rokoch totiž lekári oznámili desivú diagnózu - Non-Hodgkinov lymfóm. Rakovina zasiahla nie len ju, ale aj celú rodinu. Keď sa to Parišková dozvedela, jej manžel bol v tom čase pracovne odcestovaný v Amerike. Správa o Anetinom zdravotnom stave ho ale natoľko vzala, že všetko nechal tak, a okamžite pricestoval na Slovensko za svojou láskou.

Zdroj: instagram/aneta_pariskova_official Moderátorka počas náročnej liečby prišla o vlasy.

"Bol to naozaj zázrak. Keď sa dozvedel, že mám nádor, za štyri dni dal všetko dokopy," prezradila Aneta o svojom manželovi v jojkárskom TopStar. Nič zlé veru naňho povedať nemôže. Čo slovo, to samá chvála. "Staral sa o mna, o chlapcov, do toho prišli ešte aj nepredvídané veci, ako napríklad zlomenina Gabkova," menovala Aneta. Moderátorke je jej milovaný Miro v živote najväčšou oporou. Za to všetko, čo pre rodinu doteraz spravil, potvrdil Anete len jedno: "Že som si zobrala naozaj najlepšieho chlapa na svete," uzavrela moderátorka v TopStar.