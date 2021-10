Eva Pavlíková (61) stále vyžaruje pozitívnu energiu, miluje svoju prácu, rodinu a umenie. Tvrdí, že v živote mala veľa šťastia, no predsa len niečo ľutuje. Herečka nám prezradila aj to, ako to skutočne funguje medzi hercami v zákulisí...

V markizáckom seriáli Oteckovia stvárňujete svokru Mariku. Tá bola najskôr veľmi prísna, no neskôr dostala ľudskejšie črty. Potešila vás takáto zmena?

Po takejto zmene som naozaj veľmi túžila. Prosila som scenáristky a tvorcov, aby Mariku trošku „počlovečili“. Bolo mi ľúto, že babička Julky bola vykreslená v takom negatívnom svetle. Mala som totiž vynikajúcich starých rodičov a som si istá, že ak aj ja budem babička, budem dobrá a určite nebudem intrigánka, ktorá bude robiť zle vnučke alebo zaťovi. Takže tejto zmene sa veľmi teším.

Zdroj: Miro Miklas Nitrianskemu divadlu obetovala celý život a vonkoncom to neľutuje.

Kedy sa učíte scenár? Máte na to nejakú fintu? Predsa len je to množstvo textu, ktoré musíte ovládať...

V divadle som odohrala vyše 100 postáv v rôznych žánroch, čiže už v tom mám nejakú prax. Samozrejme, učiť sa texty do divadla je iné ako do seriálu. Nemám na to žiadnu fintu. Jednoducho si tie svoje texty čítam niekoľkokrát nahlas a potom sa mi to už nejako nabije do diskety.

Spomeniete si na nejaký vtipný moment z nakrúcania Oteckov?

Na pľaci zažívame veľa vtipných okamihov. Mám hereckého partnera Paľa Topoľského, s ktorým som sa stretla od Vysokej školy múzických umení takmer po 40 rokoch pri spolupráci, a už toto spojenie je samo osebe vtipné. Takže sa veľa nasmejeme, keď spomíname, a to, ako sme zostarli, je taktiež vtipné.