Istý čas totiž podnikal aj v gastro priemysle: „Reštauráciu som mal necelé dva roky. Ale nevyšlo to. Napriek tomu, že si myslím, že koncept, ktorý sme mali, bol celkom fajn,“ prezrádza známy herec a priznáva, že po tomto neúspechu by sa do gastra už určite nevrátil. Okrem toho, práca v reštaurácii mala byť pre neho len okrajová. Lebo kým študoval na gymnáziu, uvažoval nad úplne odlišnou cestou.

„Kedysi som uvažoval nad štúdiom medicíny. Ale to bola len taká poistka pre prípad, že by ma nezobrali na VŠMU. Našťastie som tým, čím som, držím si to doteraz a neviem si predstaviť inú prácu,“ povedal nám. Ale predsa len. Keby mu herectvo nevyšlo, akým lekárom by možno bol? „Na gymnáziu som nad tým neuvažoval. Dnes by som si asi vybral chirurgiu,“ prezrádza.

Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

