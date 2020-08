Počas šestonedelia sa ženám nielenže dáva telo do poriadku po pôrode, ale mamičky sa počas týchto dní zoznamujú aj s novými povinnosťami. Každá žena na toto obdobie spomína inak. Bagarová ale veru nie s úsmevom.

Zdroj: Instagram M.B. Monika Bagárová s dcérkou.

,,Šestonedelie za nami, to bola fuška. Plač, neistota, strach z toho, že nezvládnem k Ruminke v noci vstávať, je preč. Už sa poznáme," napísala na sociálnu sieť speváčka priznanie, o ktorom čerstvé mamičky často mlčia. Väčšinou sa totiž verejnosti nerady zdôverujú s tým, že prvé dni s bábätkom nezvládali tak, ako si plánovali. "Nedostatok spánku už ma netrápi, dokonca už nie som ani tak unavená. Nie je nič, čo by sme, my ženy, predsa nezvládli. Vždy som vedela, že najdôležitejšie v život je zdravie, no teraz u Ruminky si to uvedomujem ešte omnoho viac. Co viac si mam môže priať, než zdravé spokojné dieťa? Je fajn, že sme tu stále spolu v mojej novej životnej roli matky," dodala na záver Bagarová.