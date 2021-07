Nela Pocisková a jej partner Filip Tůma si v týchto dňoch aj s deťmi užívajú slnko, more a horúci piesok. "Po dvoch rokoch sa podarilo," napísala stručne a jasne speváčka na sociálnej sieti k fotke, na ktorej sa Filip s deťmi kúpali v mori. Táto fotka ale nebola jediná, ktorú zverejnila.

Zdroj: instagram Nela s rodinkou pri mori.

Pocisková sa totiž pochválila aj sériou fotiek, na ktorých je len ona v červených dvojdielnych plavkách a pózuje v mori. Na tom by nebolo nič také zvláštne, keby nemala figúru doslova ako modelka z fitness časopisu. Človek by čakal, že minimálne na jej bruchu sa odrazí to, že je matkou dvoch detí, no opak je pravdou. Tak vyrysové brucho nemajú ani hociaké dvadsiatky. A to rozhorčilo mnohé mamičky a fanúšičky, ktoré nechápali a len sa pýtali, ako je to možné. "Môže takto vyzerať matka dvoch detí? Asi áno, veď je na fotke," skonštatoval jeden z fanúšikov. "Nelka, ako to robíš, že máš tak super postavu a po dvoch deťoch. Daj recept, prosím ťa," pridala sa ďalšia. "Postava ako lusk. Tíško závidím," znel ďalší z komentárov.