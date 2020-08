Elena Podzámska najnovšie o svojich problémoch otvorene prehovorila pre týždenník Život. „Som psychiatrický pacient, za čo sa nehanbím a nemám problém o tom hovoriť. Užívam antidepresíva už asi 15 rokov. Čo je podstatné, už viem sama so sebou pracovať. Viem, čo mám robiť, keď na mňa prichádzajú stavy obrovského smútku,“ priznala.

Zdroj: Profimedia S dcérou Radkou, na ktorú je pyšná.

Všetko sa to herečke začalo úplne nevinne. "Zmenou nálad, zrazu som začala byť zvláštne smutná, potom sa k tomu pridružilo nechutenstvo a pochopila som, že to nie je len taká nejaká ‚depka‘ a musím s tým niečo robiť. Dnes je veľmi ťažká doba. Ak človek cíti, že má problém, netreba sa hanbiť, zľahčovať to, ale vyhľadať odborníka. Ten vám predpíše lieky, nastaví vás, aby ste ďalej dokázali fungovať,“ opísala Podzámska. Problémy herečke začali po jej návrate z Ameriky. Mala 30, za sebou skrachované manželstvo, musela začať úplne od nuly. Nemala v tom období ani prácu, žiadne plány do budúcnosti a doľahla na ňu ťažká depresia. Už v USA navštevovala terapeuta, no tam ho má doslova každý.

"Vždy som bola skôr melancholický typ než optimista. Mávala som výkyvy nálad a lekári zistili, že moje telo neprodukuje dostatok hormónu šťastia,“ priznala v minulosti Podzámska. Americkí terapeuti jej okamžite chceli nasadiť silné antidepresíva, no vtedy to odmietla. Dnes serotonín (hormón šťastia) dostáva v tabletkách.