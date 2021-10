Petra Polnišová odjakživa patrila k ženám typu krv a mlieko a aj vďaka tomu si získala toľko fanúšikov, že kilá navyše nikdy extra neriešila. Nemala potrebu o tom stále rozprávať a jednoducho si na to zvykla. Svoju kariéru si spolovice založila na tom, že je bacuľka. Pred pár rokmi však viditeľne schudla a zo svojej novej postavy sa veľmi tešila.

Žiaľ, aj ona časom na vlastnej koži pocítila, čo znamená neželaný jojo efekt. Teraz sa však opäť rozhodla, že sa opäť pustí do chudnutia.„Zábava sa skončila. Nový klient. Došiel na starého psa mráz. A hor sa činky dvíhať,” zverejnila ešte koncom septembra fotky z fitka. Do parády si ju zobral fitnes tréner, ktorý ju rozhodne nešetrí. Na sociálnej sieti sa najnovšie pochválila novými krátkymi videami, ako si dáva do tela. „Keby som nedvíhala telefón, tak ma prizabil medicinbal. Mala som vás všetkých rada,” vtipne poznamenala. Dokonca všetkým predstavila aj svojho sympatického trénera Pavla. „Môže sa on takto na jednom ľudskom utrpení smiať?” poznamenala vyšťavená Petra.