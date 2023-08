Krásna herečka Patrície Pagáčová je pre českých divákov známa hlavne zo seriálu Ulica. Nám sa dostala do povedomia ako porotkyňa v speváckej šou Superstar. Nežná blondínka je hrdá mamička dcérky Bibi, ktorú má s manželom Tiborom.

Patrície sa nedávno svojim fanúšikom prihovorila prostredníctvom Instagramu, kde sa pochválila fotografiou zo svojho detstva. "Môj první seriál rok 2002. Ach, to je nostalgia, to sú spomienky… a tá moja “kérka"?" napísala nadšená herečka, ktorá sa veru poriadne zmenila a my musíme uznať, že bola veľmi krásné dievčatko.