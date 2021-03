Vyhýbate sa úspešne kovidu alebo ste ho už prekonali?

Neprekonala a som veľmi rada, že som ho zatiaľ nedostala. Dodržiavam všetky opatrenia, k tomu mám aj štipku šťastia.

Na svojom Instagrame ste počas pandémie večer čítali deťom rozprávky. Išlo vám o to, aby aj samy siahli po dobrej knižke?

Celoživotne je to jedna z mojich vízií pre lepšie Slovensko.

Zdroj: Instagram.com/zuzana_fialova_official Zuzkine online čítane rozprávok počas lockdownu.

Prečo vás nevidíme v porote prebiehajúcej speváckej šou? Päťkrát stačilo?

V tejto situácii som za toto riešenie naozaj vďačná. Je to k obojstrannej spokojnosti. Myslím, že šou takéhoto druhu potrebuje reset, navyše, keď sa bojím o svoju bezpečnosť.

Divadlá síce nehrajú, ale čo sa odohráva v psychike herca, keď zistí, že vyhorel? Poznáte ten pocit?

Áno, mne sa to kedysi dávno stalo. Neviem, čo sa odohráva v psychike, samo vyhorenie je psychický proces. Je to nechuť k tomu, čo ste milovali, a poznanie, že strácate radosť z práce, je desivé.

Čo si človek vtedy povie: musím sa vzchopiť, premyslieť si ako ďalej?

Je dôležité zachytiť to od začiatku, dať si pauzu a netrvať na veciach. Keď mám to šťastie, že ma tešia, zostávam, no ak mám toho dosť, nemám pocit, že herectvo je doživotné povolanie. Preto robím viacero vecí naraz – hrám divadlo, ale pohybujem sa aj v televízii a šoubiznise, točím filmy, píšem, maľujem… Ani počas pandémie som nezostala v rozpakoch, čím si mám naplniť deň.

Podľa vás karanténa nie sú prázdniny. Práve pre ten aktívny prístup k životu?

Karanténa nie sú prázdniny preto, lebo kto si v hlave nevytvorí návyky na nový spôsob života doma, tomu hrozí, že sa zblázni. Keď ten, koho nerozptyľovali vnemy, zážitky, ulice, kaviarne, opekačky, zrazu zostal sám so sebou, narazil na svoje chyby.

