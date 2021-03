Musí sa človek so zmyslom pre humor už narodiť alebo ho v sebe objaví až neskôr?

Neviem. Istá vrodená danosť sa určite hodí, ale za oveľa dôležitejší považujem získaný názor na humor. Mňa veľmi ovplyvnil humor, ktorý som dostával ako dieťa od rodičov. Radošinci, Voskovec a Werich, Lasica a Satinský a ďalší.

Zdroj: Archív Chalupa v Makove

Spomeniete si, kedy sa vám prvýkrát „prihodil“ humor a uvedomili ste si jeho oslobodzujúci a ozdravný účinok?

Humor je návykový, no ešte návykovejšie je, keď váš humor zaberá na viac ako jedného človeka. Prvý humor zacielený na diváka boli asi improligy v podkroví Makovického domu v Žiline. Mal som štrnásť rokov.

Od ochotníkov cez žilinské Bábkové divadlo po stand-up comedy. Zažívate až pred divákom svoju skutočnú identitu?

Svoju skutočnú identitu pri divadle neviem potvrdiť, ale v každom prípade pri improvizácii to tak je. Nie je tam čas hrať niekoho ani hrať sa niečo iné, človek vždy nakoniec skončí pri sebe...

Doteraz najväčšou výzvou bol pre vás seriálový Tunel. Nevyčerpáva to, keď triezvy hrá večne opitého, alebo je to skôr zábavka?

Vyčerpávajúce to nie je, ale zábavkou by som to nenazval. Dúfam, že je to poctivá herecká práca, aj keď výsledok to nie vždy musí potvrdzovať.

Diváci si občas radi stotožnia postavu z obrazovky s reálnym hercom. Nepokrikujú po vás na ulici: Poď na jeden?

Áno, deje sa to pomerne často. Nemôžem to však ľuďom zazlievať (aj keď nie vždy je to príjemné), lebo oni nie sú povinní chápať postupy herectva a práce, ktorá sa s ním spája.