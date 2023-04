Ako píše plus7dni.sk, po útlom dievčatku už niet ani stopy, keďže jej telo je samý sval, a to nemalých rozmerov. Na svoj vzhľad si denne vypočuje nielen komplimenty, ale aj veľa kritiky. Na sociálnej sieti jej mnohí vyčítali, že už vyzerá ako chlap. Ona si však z toho ťažkú hlavu nerobí.

„Nepozastavovala som sa nad takými komentármi. Ak svaly na žene majú predstavovať maskulinitu, tak to potom znamená, že muži s malými svalmi sú ženskí? Nedáva to žiaden zmysel. Buď je urážané jedno pohlavie, alebo druhé. Ja som za to, aby sa ľudia podporovali a nie urážali, ale je mi jasné, že to sa nedá a vždy budú dva tábory ľudí,“ skonštatovala mladá športovkyňa.

Trnavčanka, ktorá je z polovice Afgankou, sa roky venovala plávaniu a získala aj viacero ocenení. Dnes pláva už iba rekreačne a primárne sa venuje posilňovaniu. Snaží sa cvičiť pravidelne, a to štyrikrát týždenne. „Trénera nemám, cvičím sama. Nie som síce odborník, iba sa riadim podľa všeobecných znalostí a najmä podľa znalosti svojho tela. No a to, že dvíham ťažké váhy, je pravda. A je to celkom zábava,“ zasmiala sa herečka, ktorá si vie poradiť aj s viac ako stokilovou váhou.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že si potrpí na striktne stanovenom jedálnom lístku, opak je pravda. „Iba sa snažím jesť čo najviac bielkovín. Spapám všetko a jesť mi veľmi chutí. Našťastie už nemám výčitky, keď si dám sladkosť alebo niečo kalorickejšie. Jedlo je palivo pre moje telo. Potrebujem ho na dobré výkony vo fitku a našťastie, k jedlu už mám kladný vzťah." Pozrite sa, ako vyzerá v našej galérii.