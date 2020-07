"Bol u nás celý štáb a všetci neustále chodili sem tam, sem tam. Každý sa chcel pozrieť na malú. To som jednoducho po chvíli prestal dávať, tak som jednoducho odišiel z domu," zaspomínal Makhmud Muradov na to, ako prebiehali prípravy natáčania finálového prenosu súťaže Česko Slovenská SuperStar. Ten sa totiž čiastočne odohrával v dome, ktorý majster bojových umení, pôvodom z Uzbekistanu, zdieľa s Monikou Bagarovou.

Zdroj: Instagram Monika Bagárová Bojovník si užíva každú chvíľku s Rumiou.

Keďže speváčka a tohtoročná porotkyňa speváckej súťaže len pár dní pred finále porodila dcéru Rumiu, živý vstup z domova bol jedinou možnosťou, ako to urobiť, aby o záverečný boj o titul najlepšieho speváka Monika neprišla. "Radšej som išiel na tréning a do sauny," porozprával partner Bagárovej a otec malej Rumie v relácii Cool talks stanice Prima Cool. Inak má ale Makhmud Muradov nervy pevné. A to natoľko, že vraj s prehľadom zvláda prebaľovať už od chvíle, keďy prišla ich dcérka na svet. "Pomáham Monike, ako môžem. Myslím, že je spokojná," prezradil bojovník, ktorý nemá problém ani s prebaľovaním.

