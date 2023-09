Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú sme stretli na letnej markizáckej párty, kde prišla v pieskových šatách, ktoré jej veľmi pristali. Rovnako aj mejkap a vlasy mala dokonalé. „O styling sa starám sama, keď idem na súkromnú akciu, v televízii nám stylingy pripravuje Zuzka Kanisová,“ prezradila.

Ľuďom však určite väčšinou udrú do očí jej husté krásne vlasy. Dnes sú síce v móde rôzne nadpájania a zahusťovanie či predlžovanie vlasov, to však herečka vôbec nepotrebuje. Hrivu zdedila po mame. „Sú všetky moje. Je to naozaj dar mojej maminy. Roky si tupírovala vlasy takým spôsobom, že každá iná žena by už bola plešatá a ona ich má čoraz viacej,“ smiala sa.

Jej vlasmi neotriasli ani tehotenstvá, ani pôrody a je za ne veľmi vďačná. Musíme priznať, že ticho a v dobrom závidíme. Pozrite si Zuzku aj v našej galérii.