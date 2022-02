Spolu s manželom aj dcérou vás potrápil COVID-19 a mali ste pomerne ťažký priebeh. Už ste v poriadku a plnej sile alebo ešte máte nejaké ťažkosti?

Priebeh ochorenia nebol úplne ľahký, ale až spätne sme si uvedomili, že sme to brali pomerne na ľahkú váhu. Bolo to takmer pred rokom a pol, keď sme ešte mali málo informácií o tom, čo všetko môže vírus spôsobiť. Vtedy sme ani nepoznali nikoho zo známych, kto by už ochorenie prekonal. Čudovali sme sa, prečo kamarátka lekárka, ktorá nás denne sledovala, ako sa máme, má o nás také obavy. Pochopili sme to až neskôr, keď viacero našich známych na kovid zomrelo. Mne trvalo päť týždňov, kým som bola zase naozaj fit. Myslím, že sme mali šťastie.

Zdroj: Život Zuzana Kronerová

Ste známa tým, že čo máte na srdci, to aj na jazyku. Čo vás v tomto období znepokojuje?

To, že sa nedokážeme ako spoločnosť zomknúť a byť solidárni s druhými. Som prekvapená, že sa dvíha akási vlna individualizmu a sebectva. Mrzí ma to, lebo akoby pomaly prestávalo platiť, že byť arogantný a sebecký je čosi neslušné, nevhodné, neprijateľné. Možno je to skreslený pocit, lebo tí, ktorí sú orientovaní hlavne na seba, sú viac viditeľní a dokážu sa vo väčšej miere presadzovať vo verejnom priestore a na sociálnych sieťach. Preto ako večná optimistka verím, že je to iba zdanie, istý prejav únavy spoločnosti. A dúfam, že keď sa spamätáme zo zmätkov okolo pandémie, začneme byť k sebe zase slušnejší a ústretovejší.