V Prahe si už stihla kúpiť zopár luxusných domov za asi 30 miliónov korún a jeden z nich práve rekonštruuje. Lucie je teda, zdá sa šťastná, alebo aspoň zaneprázdnená. Venuje sa sebe, zveľaďovaniu svojho nemalého majetku a starostlivosti o synov Matyáša a Adama.

Zdroj: Facebook Lucie Vondráčková

Nezastaví sa. V pražskej Libuši, ktorá je mimochodom považovaná za jednu z najlepších štvrtí, si totiž kúpila vilu za niekoľko miliónov korún a teraz robí všetko pre to, aby vyzerala čo najkrajšie. Dokonca sa ani samotná speváčka neštíti chodiť na stavbu, vyberať dlaždičky a dokonca ich aj na stavbu vlastnoručne nosiť. Zdá sa teda, že jej najnovšia nehnuteľnosť až taká dokonalá nebola.

Zdroj: Instagram Lucie Vondráčková

Oslovila fanúšikov

Speváčka sa so svojou súčasnou „zábavkou“ ani zďaleka netají. Dokonca sa na svojom facebooku prihovorila svojim fanúšikom so slovami: „Keby ste sa sťahovali, vyzeralo by vaše bývanie rovnako ako teraz? Alebo je konkrétne niečo, čo by ste chceli zmeniť?“ K textu pridala fotografiu, na ktorej je rozostavaná kúpeľňa a selfíčko, ktoré je dôkazom, že aj Lucia pridala ruku k dielu. Zapózovala so škatuľou plnou obkladačiek. Vo svojom ďalšom komentári napísala: „Už sa zariaďujeme a už nám je dobre. Máme dve mačky. A tam, kde je mačka, tam je už domov.“