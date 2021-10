Máte v živote niečo nové?

Nové je akurát to, že sa začala tretia vlna pandémie a že nám odpadajú predstavenia, lebo ľudia sa nechcú dať očkovať.

Na čom napriek tomu práve pracujete?

Momentálne nepracujem na ničom. V Česku som dorobil seriál Slunečná a už jedenásty rok pokračujem so Zázrakmi prírody. Už sme nahrali viac ako sto dielov.

Zdroj: Instagram.com/maroskramar Maroš Kramár

V Česku ste veľmi obľúbený a je o vás známe, že ste viac ako 10 rokov cestovali medzi krajinami. Nebolo to únavné?

Zvládať sa to dalo, čoho dôkazom je, že som to prežil. Samozrejme, niekedy to bolo náročné, najmä diaľnica. Opravujú ju už veľa rokov, čím vodičom dosť znepríjemňuje život. Ale v podstate sa to dalo zvládať.

Neuvažovali ste nad kúpou nehnuteľnosti v Prahe?

Som hotelový človek. Mám hotely rád, lebo v nich mám všetko. Je upratané, je o mňa postarané a mám aj chutné raňajky. Popri svojej práci by som nemal čas si vyvárať a upratovať. Skúsil som to počas prvého roku môjho pôsobenia v Česku. Prenajal som si byt, ale neosvedčilo sa to.

Kto sa o vás stará doma?

Mám priateľku, ktorá sa stará nielen o mňa, ale aj o môjho psa.

Reč je o záhadnej brunete, údajne manažérke Ine, ktorá vám robila pred rokom spoločnosť vo vašom dome?

Áno, je to tá istá, ale je to moje súkromie a o tom sa nebudem rozprávať…