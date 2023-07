Jennie Garth vyzerá fantasticky a určite by ste nepovedali, že už štyri roky bojuje s nepríjemnou diagnózou.

Krásna predstaviteľka Kelly z Beverly Hills 90210 má dnes 51 rokov a je mamou troch dcér. Svoju najväčšiu slávu zažila práve v tomto seriáli a hoci hrala v mnohých ďalších filmoch, taký úspech už nemala. To však zažívajú seriáloví herci bežne a je to úplne v poriadku. Stačí im to pokojne aj na celý život.

Jennie bola trikrát vydatá a s druhým manželom Petrom Facinellim má spomínané tri dcéry. Od roku 2015 je vydatá za herca Davea Abramsa. Vyzerá, že je šťastná a svoje sociálne siete zapĺňa rôznymi fotkami a videami zo svojho života. Možno by ste nepovedali, že keď mala 47 rokov diagnostikovali jej artrózu.

Pre magazín Insider povedala, že si začala všímať stuhnutosť prstov a rúk a boleli ju kolená. S chorobou však bojuje a ako povedala, nenechá sa v ničom obmedzovať. A aj to dokazuje. Nedávno pridala video, na ktorom skáče šípku do vody. Okrem toho, že jej to ide skvelo, jej telo vyzerá ako dvadsaťročné.

