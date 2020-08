Dvanásť mladých, krásnych dievčat bojovalo o titul Miss Slovensko 2020. Víťazkou ale mohla byť len jedna. A tou sa napokon stala blondínka Leona Novoberdaliu. Po tejto informácii sa ale na internete okamžite strhla búrlivá diskusia. Leona totiž nepadla do oka mnohým divákom.

Zdroj: LGM Miss Slovensko pre rok 2020 sa stala Bratislavčanka Leona Novoberdaliu.

"Nechcem byť tá zlá, čo dáva hnusné komenty, ale toto? Škaredý úsmev, krivé zuby, malá. Toto je naša Miss? Číslo 1 bola favoritka," napísala istá Adriana. "To snáď nemyslia vážne, že 8 je Miss. Asi ako prvý darček využije ten poukaz na plastickú chirurgiu. Mali by zmeniť riaditeľa, alebo rovno zrušiť aj celú Miss. Keby aspoň zuby mala pekné, ale ešte aj predkus má," pridala sa Janka. Nenávistné komentáre na adresu Leony, minútu čo minútu len pribúdali. Dokonca mladú krásku mnohí obvinili z toho, že dopredu vedela o svojom víťazstve.

"Všimla som si ju iba pri vyhlasovaní výsledkov. Bola až neprirodzene nervózna. Akoby vedela a čakala, že to bude ona. No to si pretočte a všimnite si to," napísala pozorná diváčka Martina. "Presne tak. Ja som zapla koniec a hneď si hovorím, že tá to vyhrá, lebo bola taká zvláštna," súhlasila Barbora. "No presne, ja by som si ju ani nevšimla, len až tak neprirodzene sa tam mrvila a tvárila," vysvetlila Martina.