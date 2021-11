Už desaťročia vyzerá Michaela Čobejová (51) rovnako mlado. Netají sa však tým, že jej k tomu dopomáhajú aj rôzne estetické zákroky. No priznala, že raz šliapla poriadne vedľa. A čo na to všetko vraví jej manžel Ivan a ako spolu vychádzajú po 29 rokoch manželstva?

Ako sa momentálne máte? Aké obdobie zažívate?

Čo ja viem. Hríby rástli, tak som vcelku spokojná.

Patríte k tým známym tváram, ktoré sa kamarátia so sociálnymi sieťami a svojich fanúšikov informujú o svojom súkromí či práci. Považujete to za promo samej seba alebo je to už vaša rutina?

Takto som sa nad tým ešte nezamýšľala. Dávam fotky, ktoré mi robia radosť, alebo niečo, čo považujem za dôležité. Moja práca súvisí aj s popularitou, predpokladám, že sú ľudia, ktorých zaujímam, (neviem síce prečo), a pre tých sú určené aj moje posty.

Na sociálnu sieť ste zavesili aj fotku so svojou mladšou dcérou Táničkou, ktorú ste dali zaočkovať proti COVID-19. Niektorí vás za to chválili, mnohí odsudzovali. Neoľutovali ste neskôr, že ste si to mohli nechať len pre seba a nezverejňovať to?

Vidíte, aj toto je príklad, akou dvojsečnou zbraňou môžu byť sociálne siete. To, že som dala Táničku zaočkovať, vyvolalo kontroverzné reakcie, čakala som to. Tento post patril hlavne tým, ktorí sa nevedeli rozhodnúť, báli sa alebo si neboli istí. Tí, ktorí sa očkovať nedajú a nechcú, ma zahrnuli grcajúcimi emotikonmi, prípadne ma nazvali satanom, no boli aj takí empatickí, že boli z očkovania vyslovene smutní, čoho dôkazom bol plačúci emotikon alebo „je mi ľúto“. Keď-že satan neexistuje a grcajúci emotikon je iba grcajúci emotikon, vlastne z toho nevyplýva nijaké ponaučenie.

Máte dve dcéry, medzi ktorými je 17-ročný vekový rozdiel. Aký majú dievčatá medzi sebou vzťah?

Majú krásny vzťah. Ale na diaľku. Myslím však, že keď Tánička trochu vyrastie, bude so sestrou tráviť viac času aj sama. Myslím, že sa na ten sesterský príbeh veľmi teší.

Staršia Ivana žije a pracuje v Belgicku. Ako často sa vídate? Neboli by ste ako mama radšej, keby ste ju mali na Slovensku?

Cez pandémiu to bolo drsné, nevideli sme sa od Vianoc až do prázdnin. Keď mala za nami cez prázdniny prísť, ochorela, a tak sme sa videli až v auguste. No vďaka komunikačným prostriedkom sme v kontakte každý deň, tak nám to tak nepríde.