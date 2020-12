Narodila sa 7. apríla 1966 v stredočeskej obci Otvovice, kde dodnes býva v obrovskej vile. Spolumajiteľka pražského Divadla Ta Fantastika a 20-násobná Česká slávica sa vyučila za krajčírku, čo zúročila v začiatkoch pandémie, keď začala šiť pre ľudí vtedy ešte nedostatkové rúška.

Dal jej fotku z občianskeho

Bulvár má Lucii celé desaťročia pod drobnohľadom. Nielen jej skvelé umelecké úspechy, ale nemilosrdne strká nos aj do jej súkromia. V médiách sa roky pretriasajú jej vzťahy, manželstvá i milenecké aféry, syn Filip, vila v rodných Otvoviciach, ale aj jej prvá veľká láska. Bola ňou detská herecká megastar Tomáš Holý, ktorého diváci dodnes milujú najmä v komédiách Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Lucie mu vraj zavolala krátko po jeho rozchode s expriateľkou: „Volám sa Lucka a chcem s tebou chodiť, čo ty na to?“ Druhá verzia tohto príbehu tvrdí, že budúceho právnika, ktorý o herectve už nechcel ani počuť, zbalila na pive v jednej smíchovskej hospode. A keď chcela od neho fotku, vytrhol tú zo svojho občianskeho preukazu.

Preboha, on spadol z odkvapu?

Podľa Ota Karsa, autora knihy o mladom hercovi Volám sa Tomáš (2017), ich zoznámil práve on. Romanca Lucky a Tomáša trvala len pol roka, istý čas spolu bývali v podnájme v pražskom byte Helenky Vondráčkovej. Tomáš zahynul pri autonehode pred obcou Kytlice v marci 1990, kde údajne pod vplyvom alkoholu nabúral na kamarátovej novej škodovke do stromu. Mal iba 21 rokov! Lucie bola práve na koncertnom turné na Slovensku.