Lilibet Diana má už 5 mesiacov, ale na rozdiel od jej bračeka Archieho ju okrem príbuzných zatiaľ nikto nevidel. Jej fotografie na sociálnych sieťach sú prístupné iba pre kráľovskú rodinu.

Dohady okolo krstu

Krátko po narodení Lili sa začalo špekulovať, kde ju Meghan a Harry dajú pokrstiť. Pôvodne vraj kvôli tomu chceli pricestovať do Spojeného kráľovstva, no pre silnejúcu tretiu vlnu pandémie koronavírusu si to rozmysleli. Archie prišiel na svet v júni 2019 a o dva mesiace ho pokrstil sám canterburský arcibiskup. Obrad bol súkromný, pozvaní boli iba najbližší príbuzní a priatelia. Kráľovná je silno veriaca a veľmi si želala, aby to tak bolo aj po narodení Lilibet. Svoju pravnučku však doteraz ani ona nevidela naživo.

Zdroj: Profimedia Prvá americká princezná ?

Až bude deko kráľom

Keď sa americká herečka Meghan Markle v máji 2018 vydala za princa Harryho, dostala prezývku, ktorú spisovateľ Andrew Morton použil aj v názve knihy o nej – „hollywoodska princezná“. Známy britský životopisec nedávno v doplnenom vydaní vyslovil názor, že pre Američanov bude Lili „prvá americká princezná“, keď ju pokrstia v USA. Kráľovský titul „princezná“ však Lilibet ako pravnučke panovníčky nenáleží, zatiaľ môže používať titul „lady“. Keby sa však kráľom stal Charles, podľa výnosu kráľa Juraja V. z novembra 1917 by sa mohla stať ozajstnou princeznou.