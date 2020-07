Roman Juraško: Aké bolo pre teba tehotenstvo? Lekári ťa aj nejako špeciálne sledovali?

Erika: Vzhľadom na vek, aj ja som bola vo väčšej pohotovosti, ale tehotenstvo bolo nakoniec veľmi pohodové a bezproblémové. Mne počas 9 mesiacov v podstate nebolo ani raz zle. Všetky výsledky boli vždy v poriadku. Absolútne bezproblémové tehotenstvo som mala.

Lenka Šóošová: Než si Slovensku dala vedieť, že si tehotná, tak si dovtedy normálne pracovala a dokonca aj počas tehotenstva. To znamená, že ty si stále bola aktívna 100% tak ako kedysi alebo len my sme mali taký pocit?

Erika: Bola som, ale, samozrejmem, že som si dávala pozor. Ja som ani predtým nežila nejakým životom, ktorý by mohol ohrozovať moje dieťatko, ale tá práca v televízii je trošku hektická, ale dodržiavame všetky základy zdravého životného štýlu, čiže normálne naplno som pracovala. Vďaka tomu, že Ella mi nerobila žiadne problémy, tak som nemusela svoju prácu nejako obmedzovať.

Roman: Bola a aj je to teda partáčka?

Erika: Áno, až keď prišla korona, tá ma v podstate zachránila. Možno to bolo pre mňa aj dobré, že v tom vyššom štádiu tehotenstva som zostala doma. Lebo ako sa poznám, tak by som určite pracovala ďalej až do pôrodu. (smiech).

Roman: Ella je vytúžené, vymodlené bábätko a ty si aj hovorila, že si bola viac sledovaná. Keby si nám to vysvetlila, že v čom bol ten zásadný rozdiel u teba? Chodila si častejšie do poradne ako býva zvykom len raz do mesiaca?

Erika: Uurobili kompletnú diagnostiku, aby bolo všetko v poriadku s bábätkom, takže v tomto bola tá opatrnosť väčšia, ale vzhľadom k tomu, že som nemala žiadne problémy, tak tie kontroly aj u mňa prebiehali úplne štandardne. Ja som mala naozaj jedno veľmi dobré, pohodové tehotenstvo. Neviem teda ani čím som si to zaslúžila, ale som za to veľmi vďačná. A najmä za to, že maličká je zdravá a v poriadku.

Lenka Šóošová: Ako si rodila?

Erika: Rodila som tak, ako to bolo už medializované, cisárskym rezom. Bolo to dohodnuté už dopredu. Ja som vzhľadom na vek nechcela už nič riskovať a chcela som mať absolútnu istotu.

