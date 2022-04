Jej rodičia boli vzdelaní, no po páde ZSSR emigrovali, lebo v domovine „nevideli žiadnu budúcnosť“ a navyše ich ako židov ubíjal ruský antisemitizmus.

Vzdali sa práce

Do Los Angeles údajne prišli len so 250 dolármi a 8-ročná Milena aj s bratom okamžite nastúpili do školy. Ich matka - fyzička pracuje v lekárni a otec – mechanický inžinier robí taxikára. „To bolo všetko, čo sme mohli vziať so sebou. Rodičia sa vzdali kvalitných pracovných miest a titulov. Prišli sme do New Yorku v stredu a v piatok ráno sme s bratom boli v škole v Los Angeles,“ zaspomínala si herečka na veľkú životnú zmenu jej židovskej rodiny.

