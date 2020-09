Keď sa v roku 2001 spoznali a o tri roky začali spoločne bývať, už bolo jasné, že nezostanú len kamarátmi. Princ sa zaľúbil do svojej spolužiačky z vysokej a svet ich bok po boku miloval. Kate však trpela nadmerným záujmom médií, sám princ ich verejne žiadal, aby jej dali priestor a nekomplikovali život. K tlaku zvonka sa pridali aj bežné mužské pochybnosti a problém bol na svete.

Zdroj: Profimedia

V roku 2007 prišiel šokujúci rozchod britského milovaného páru, nakoľko vtedy 23-ročný William pochyboval o tom, či sa má usadiť. Nebol rodinným "playboyom" ako Harry, no predsa len si chcel užiť mladícky pocit slobody a neviazanosti. Kate nechal, no už o pár mesiacov bola späť. Princ je totiž niečo sľúbil...

Zdroj: Profimedia

Mladý William vedel, že Kate je jeho vyvolená, no nechcel sa ženiť. Riešením však preňho nebol ani rozchod, a tak svoju dnes už manželku uchlácholil svojím sľubom. Budú spolu, bude jeho manželkou, ale nie hneď. Musí počkať, kým preňho príde ten správny čas. William dal Kate svoje slovo, že sa dočká a v roku 2010 to prišlo. Pokľakol, rok na to bola svadba a dodnes sú spolu šťastní.

Ostrosledovaný vzťah Williama a Kate si môžete pozrieť v galérii pod článkom. Viete o nich všetko? Čítajte v galérii.