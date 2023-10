Holdovanie alkoholu a nedostatok peňazí dohnalo Dominiku a jej manžela k tomu, že sa vo Fínsku museli presťahovať do sociálneho bytu, v ktorom žijú od roku 2021. Zaobstarali si ho potom, čo sa Dominika rozhodla definitívne vrátiť do tejto krajiny, pretože v Česku už nezvládala mediálny nápor, ktorý bol na jej osobu a poznačil aj jej psychické zdravie, píše Plus 7 dní.

Zdroj: Archív D.G. Timo (vpravo) trpí maniodepresívnymi stavmi, pre ktoré prišiel o kapelu i priateľku.

Teraz sa však už Gottová snaží dať si život do poriadku. Preto sa jej už sociálny byt máli a rada by sa presťahovala do niečoho väčšieho a najmä by si rada dopriala jednu vymoženosť, ktorá je pre jej krajanov ešte stále ponímaná ako luxus. „Chceli by sme s manželom iný byt, než máme teraz. Dohovorili sme sa, že si nájdeme niečo väčšie a lepšie. Priali by sme si byt so saunou a balkónom. Sauna v byte je veľmi dôležitá, pretože zimy sú vo Fínsku naozaj kruté, mávame šialené mrazy a keď prídeme domov vymrznutí na kosť, je ideálne, dať si saunu na osemdesiat stupňov, aby ste nestonali,“ pre magazín Sedmička vysvetlila dôvody svojho rozmaru, prečo by si priala mať doma aj takéto malé súkromné kúpele.