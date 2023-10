Obľúbenej slovenskej speváčke Katke Koščovej (41), ktorá vyhrala súťaž Slovensko hľadá Superstar v roku 2005, sa podarilo dostať do formy dlhými prechádzkami, ale aj strážením si stravy.

Dnes je vďaka tomu oveľa spokojnejšia a sebavedomejšia a vidno, že sa páči sama sebe.„Všetkým hovorím, že som začala poriadne jesť. Začala som sa zaujímať o to, akú nutričnú skladbu by mal mať môj jedálniček. Začala som sledovať múdrych a vzdelaných ľudí, ktorí vyštudovali výživu a nie sú to samozvaní výživoví poradcovia,“ upresnila v relácii S Tribulom po horách Televízie Markíza, píše Život.



Zdroj: Lýdia Czakó Katka Koščová kedysi

Katka sa však začala tiež viac hýbať a k denným rituálom pribudli aj dlhé prechádzky a chôdza doma na páse. Vďaka tomu sa sympatickej speváčke podarilo zhodiť nadbytočné kilá a ona tak pôsobí omnoho sebavedomejšie. Na svojom instagramovom profile zverejnila jemne šteklivú fotografiu v sexi podprsenke. Pozrite sa, ako jej to pristane, foto nájdete v galérii.