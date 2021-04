Herečka Sharon Stone (63) by sa v tomto roku mala objaviť až v štyroch filmoch, no v tom minulom nemala žiadnu premiéru. Mala totiž iné problémy. Jej rodinu trápil kovid – najmä sestra Kelly bojovala v nemocnici o každý dych. Sharon sa však napriek starostiam venovala písaniu a koncom roku vydala mimoriadne úprimnú knihu. Jej memoáre sa zatiaľ dajú zohnať iba v angličtine, no ak sa dostanú aj k nám, bude to bomba. Sharon svoju knihu poňala ako psychoterapiu. Vracia sa v nej k najhorším životným chvíľam, dúfajúc, že jej úprimná spoveď dodá silu tým ľuďom, ktorí potrebujú pochopiť, že odraziť sa dá aj z dna...

Traumy z detstva

Sharon knihu venovala matke, no zároveň v nej priznáva, že lásku k rodičom našla až v dospelosti. Ako dieťa ju často fackovali a matka z nej „tie hlúposti“ dostávala von remeňom. Svojho starého otca z maminej strany zas videla, ako bije jej päťročnú sestru, kým ich babka blokovala východ. Keď zomrel, bolo to pre ňu bizarné zadosťučinenie. Svoj hnev voči nemu však využila v úlohe sériovej vrahyne v Základnom inštinkte.