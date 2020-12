Aj napriek tomu, že s dlhoročným partnerom vedeli pohlavie bábätka omnoho skorej, vyzradiť sa ho rozhodli až teraz. Tajomstvo, ktoré si doteraz prísne strážila, vyzradila v deň svojich narodenín. "K mojim dnešným narodeninám som dostala ten najkrajší darček na svete už pred pár mesiacmi. Nášho synčeka," napísala k jednej z fotiek na Instagrame, kde ju sleduje viac ako 140-tisíc fanúšikov.

So svojimi sledovateľmi sa krátko na to neváhala podeliť aj o návrh budúcej detskej izbičky, ktorá dokonalo ladí so zvyškom ich bytu, do ktorého sa nasťahovali len nedávno. V miestnosti prevláda béžová farba, ktorú sa rozhodla oživiť tapetou so zvieracími a rastlinnými motívmi, dreveným nábytkom či bielymi doplnkami.

Viac fotiek nájdete v našej FOTOGALÉRII.

Zdroj: emma.sk