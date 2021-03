„Milujeme ťa Robko! 10.3.2021, najšťastnejší deň našich životov. Zo srdca chceme poďakovať Bojnickej nemocnici, predovšetkým pani primárke Zuzane Bakovej a jej celému fantastickému tímu za krásny pôrod a za úžasnú starostlivosť. Ako rodáci z Bojníc sme si pre nášho syna nemohli vybrať lepšie," zverila sa moderátoka dnes podvečer na Instagrame. „Som zdravý 3600 g a 52 cm chlapček. O 9:08 hod. ráno som prišiel na tento svet. Maminka je zdravá a ocinko bol po celý čas s nami našou veľkou oporou. Nemohla som si želať krajší pôrod. Som dojatá a tak vďačná," dodala hrdá mamička.

Do komentovania sa hneď vrhli viaceré známe celebritné mamičky. Svoju gratuláciu pridala aj Monika Bagárova: „A teď začína ten krásnej život, gratuluji, je to nepopsaná láska." Aj Ivka Gáborík pripojila láskavé slová: „Gratulujem vám! Veľa zdravíčka celej rodinke! Užívajte si to malé klbko lásky.“

