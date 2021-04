Čo vám robí momentálne najväčšiu radosť?

Varenie, ktoré som práve dokončil. Keďže je všetko zatvorené a my sme veľkými fanúšikmi gastra a priam až umeleckého varenia, začali sme experimentovať sami. Aj ja som sa toho v poslednom čase chytil.

Aké recepty práve skúšate?

Recepty reštauračného typu, dizajnovo aj chuťovo. Ale nie vždy to vyjde. Dnes to boli francúzske zemiaky, trošku sa mi rozpadli, ale Adelka povedala, že boli výborné. Varím podľa najmladšej víťazky kuchárskej súťaže MasterChef na svete Kristíny Nemčkovej. Vydala knihu receptov a polovicu má od svojej babky, ktorá varila v školskej jedálni. Čiže ide o klasické školské recepty, upravené nanovo ako reštauračné.

Pred pár mesiacmi ste sa s Adelou stali prvými známymi tvárami koronavírusu, najmä preto, že ste o svojom infikovaní otvorene a osvetovo informovali. Aký bol na to ohlas?

V prevažnej miere pozitívny, čo mi dodalo štipku nádeje, že spoločnosť je ešte „normálna“ a nevyhľadáva nasilu dôvody, aby mohla ísť proti prúdu len preto, aby išla proti prúdu. Že je v kontakte s realitou. Objavili sa aj negatívne reakcie, ale tie nejde vylúčiť pri akejkoľvek téme, nieto ešte téme korony, z ktorej si časť ľudí urobilo politickú tému. Majú dojem, že keď niekto verí korone a očkovaniu, znamená to, že verí niektorému konkrétnemu politikovi. To je pre mňa absurdný stav.