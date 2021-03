Miro Žbirka má totiž svoj neodmysliteľný „anglický“ šarm (veď aj má bristké korene) a k nemu patria jeho výrazné okuliare. Pred časom však podstúpil operáciu očí, ktorá dopadla na jednotku. Výsledkom je, že má zrak tak dobrý, že už nemusí nosiť dioptrické okuliare.

Zdroj: Instagram.com/mirozbirka Miro Žbirka

Problém je však v tom, že jeho fanúšikovia a azda aj on sám, sú zvyknutí ma jeho tvár schovanú za hrubými dioptriami. Keby vystupoval bez nich, už by to vlastne takmer nebol on. Spevák, ktorý sa na svojom Instagrame otvorene priznal k operačnému zákroku a poďakoval aj lekárovi, ktorý mu ho vykonal, však odkazuje toto: „Teraz vidím ako OROL. Aj by som mohol okuliare odložiť, ale už je to taká image...“ A aby s orlím zrakom nepozeral na fanúšikov spoza dioptrických okuliarov, vymyslel si to priam majstrovsky. Do pôvodných okuliarov si dal zarámovať obyčajné sklo. Takto svoj imidž nestratí ale zároveň bude využívať znovu získaný ostrý zrak.

Zdroj: Instagram.com/mirozbirka Miro Žbirka

Speváka počas očného vyšetrenia a oveľa viac nájdete v našej galérii pod článkom.