Za svoj život sa hanbil, teraz išiel s pravdou von. Moderátor rádia Európa 2 sa priznal k životu, ktorý by neželal nikomu.

Influencer, imitátor a najmä moderátor Dušan Berky alias Šorty (31) sa o svoj hlas už 10 rokov delí so svojimi poslucháčmi v rádiu a za to samozrejme dostáva aj náležitú odmenu. Nebolo to tak však vždy. Kým bol dieťa, žil život, za ktorý sa hanbil. Spolu s rodinou totiž prežíval v chudobe a bez elektriny!

Dušan sa k svojmu ťažkému detstvu už dnes priznáva a netají, v akých neľudských podmienkach vyrastal. Keď mal len 15 rokov, s otcom sa presťahoval z Lieskovca do Zvolenskej Slatiny a tam sa aj začala jeho nočná mora, o ktorej sa kedysi nerozprával dokonca ani s najlepšími kamarátmi.