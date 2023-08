Zora sa narodila 27. júla 1941 v Kráľovej Lehote na Liptove, rok po svojom bratovi Ctiborovi. Po skončení druhej svetovej vojny sa rodina presťahovala do Popradu. Kto mohol tušiť, že Zorka v ôsmich rokoch osirie, lebo jej mama zahynula pri autohavárii? Keď sa jej otec po štyroch rokoch samoty oženil druhýkrát, k súrodencom pribudla sestra Lívia. Zora si myslela, že to neprežije, dokonca pojedla tabletky na spanie, našťastie, bolo ich málo. Neskôr mala so sestrou krásny vzťah.

Osudných päť minút

V istom rozhovore takto spomínala na tragédiu z detstva: „Raz na jeseň sme išli kupovať jabĺčka do Spišského Podhradia. Naša maminka pochádzala síce zo vzdelanej učiteľskej rodiny, ale bola nesmierne poverčivá. Keď videla z okna auta na oblohe nový mesiac, museli sme zastať a všetci vystúpiť. Prinášalo to vraj nešťastie, ktoré sa dalo odvrátiť len tak, že si nový mesiac obzrieme na voľnom priestranstve. To bolo tých osudných päť minút. Na nasledujúcom kopci do nás vrazilo protiidúce auto. Bol to čelný náraz. Šofér zahynul. V našom aute našli potom ťažko zraneného muža – môjho otca a v priekope zranené dieťa – brata, ktorý márne kriesil našu mŕtvu mamičku. V sanitke začal plakať a volať sestričku. Vrátili sa teda a na dne auta našli osemročné dievčatko v mdlobách a s otrasom mozgu. Predstavte si, keby ma nenašli a ja by som sa prebrala v noci v opustenom vraku...“

Zdroj: Archív NMH ZORA si potrpela na svoj vzhľad a pre mnohé ženy bola inšpiráciou.

V legendárnom Divadle na Korze

Víťazstvá v recitačných súťažiach zdvíhali Zore sebavedomie, nie div, že si po košickom gymnáziu podala prihlášku na bratislavskú VŠMU. A vzali ju. V rokoch 1963 až 1965 bola členkou trnavského divadla. Potom účinkovala v bratislavskom Divadle poézie, z ktorého sa neskôr stalo Divadlo na Korze. Hrala tam aj spievala, najmä v kabaretoch dvojice Lasica – Satinský. Keď režim zrušil divadlo a komikom dal zákaz, Kolínska prešla v roku 1971 do činohry Novej scény. A po revolúcii bola medzi zakladateľmi Divadla Astorka Korzo ´90.