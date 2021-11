„Áno, chystáme spolu niečo. Branko bude producentom jednej hry, ktorú si ja pripravujem. Je to hra pre jednu jedinú herečku. Je to taká, povedala by som, skúška toho, či to ešte dám, či mi ešte pamäť slúži a či sa môžem spoľahnúť sama na seba,” prezradila Zdena vo vysielaní rádia Jemné. O čom to však bude?

„Je to hra, ktorou chcem osloviť všetky ženy, aby sa zamysleli nad sebou, či náhodou nemárnia čas v zbytočnom vzťahu, alebo sú nezmyselne pri niekom, kto ich len ťahá za nohu dolu a od istého veku už nezažívajú, kedy porodia deti, stanú sa manželkami, kuchárkami a zabúdajú na svoj vlastný život. Branko bude producentom tohto predstavenia,” netajila sa herečka.