Sandra (60): Jej synovia nič netušili

Nemecko-francúzska popová speváčka bola v Európe mimoriadne populárna. Prvým a najväčším hitom bol singel Maria Magdalena, po ktorom nasledovali taktiež úspešné skladby ako: In the Heat of the Night, Everlasting Love či Hiroshima. Predala 33 miliónov platní. Keď mala 23 rokov, zaľúbila sa do producenta Michaela Cretu a v roku 1988 sa za neho aj vydala.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/BzROkRJgM_Y/ Sandra

Sandra je matkou dvoch synov, dvojičiek, ktorí dlho netušili, že ich mama je populárna speváčka, keďže študovali v Anglicku. S Michaelom Cretu sa rozviedla v roku 2007 a presťahovala sa na Ibizu. V roku 2010 sa vydala za hudobného producenta Olafa Mengesa. Sandra je stále žiadaná najmä v Rusku, Poľsku, Uzbekistane.