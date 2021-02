Hana sa narodila v znamení Leva v roku 1952 v Bratislave, no rýchlo sa preslávila aj v Česku. So svojím životným partnerom, hercom Radkom Brzobohatým († 2012), rodákom z Vrútok, má syna Ondřeja, staršiu dcéru Rolu má s jordánskym exmanželom. Roky bola manažérkou divadla, ktoré založila pre svojho osudového muža. Na domácej pôde sa naposledy ukázala v obľúbených seriáloch Odsúdené či Panelák, v Česku zasa najmä televíznych produkciách a rozprávkach.

Láska s Jordáncom

S krásavcom Gassanom sa zoznámili počas štúdií v Bratislave. Zatiaľ čo on sa ako prišelec z Blízkeho východu ponoril do medicíny, Hana do herectva. A láska to zrejme bola veľká, lebo napriek vtedajším spoločenským škrupuliam a jeho moslimskému vierovyznaniu sa vzali, porodila dcéru a nasledovala ho do Dubaja, kde si chcel otvoriť prax. Gassan však bol vraj sukničkár a láska dlho nevydržala, no vášeň pre film Hane priniesla ešte fatálnejšie stretnutie.