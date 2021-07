Tá sa však nezľakla. Ostala svojská, živá, ambiciózna, no zároveň starostlivá, čo sa ukázalo najmä vo chvíľach, keď Havla začali trápiť choroby. A taktiež temperamentná, pojašená, s nehasnúcou iskrou v oku a podmanivo šibalským úsmevom. S hereckým výrazom, v ktorom sa dá z očí vyčítať akákoľvek emócia. O čo väčšmi si ju takto pamätajú fanúšikovia, o to hlbšie sa im do pamätí vryl obraz užialenej vdovy v čiernom závoji, keď odprevádzala na druhý svet svojho milovaného manžela. A to ju predtým nenávideli! Dnes Dáša opäť žije naplno, zdanlivo vôbec nestarne, a keď ju niečo naštve, vie to dať rázne najavo.

Odjakživa nespútaná

Narodila sa ako Dagmar Veškrnová v marci 1953 v Brne. Matka bola účtovníčka, otec sústružník, no privyrábal si aj ako estrádny zabávač a konferencier, skladal hudbu a hral na niekoľko nástrojov. Dcéra od neho odmalička nasávala komediantský kumšt, no a živelnosť jej nikdy nechýbala. Ako dievča vraj bola skôr chlapčenský typ a nutkalo ju to loziť po stromoch s kumpánmi od susedov.

Čertovský debut

Už v puberte si prvýkrát zahrala, a to čerta v rozprávke menšieho divadla. Prvú skutočnú úlohu dostala v Karafiátových Broučcích v brnianskom Štátnom divadle. Vyštudovala konzervatórium, potom herectvo na JAMU. Zdalo sa, že jej kariéra ide ako po masle, k čomu zrejme prispievala aj jej veselá povaha a optimizmus. V roku 1975 sa vydala za herca Radvíta Nováka a ďalší rok priviedla na svet svoju jedinú dcéru Ninu. Čoskoro však nasledoval rozvod a Dáša sa ešte viac upla na prácu. V 70. rokoch jej kariéra vrcholila a ľudia ju zbožňovali. Že sa raz stane najskôr najkontroverznejšou a potom najpopulárnejšou prvou dámou, veru nikto nečakal.