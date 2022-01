Bol to príbeh ako z nadčasovej muzikálovej rozprávky. Ona, rozprávková hrdinka, ktorá miluje spev a deti, on, niekdajší playboy, starnúci kapelník známeho orchestra, ktorý starne na pódiu pred milovaným publikom. Až sa raz nadobro neprevalili jeho nevery a jej očividne skúšaná psychika.

Ako na hojdačke

Potom, čo na jar tohto roku muzikant Felix Slováček (78) ukončil sedemročný milenecký vzťah s maliarkou Luciou Gelemovou (38), zrejme už nikto nečakal, že po hlučných mediálnych rozbrojoch s exmanželkou Dádou Patrasovoú (65) sa idylicky udobria. A ani sa nestalo. Alebo má na to každý zo zúčastnených iný názor?

Zdroj: Instagram.com/dadapatrasova_oficialni Dáda Patrasová

V lete dlhé roky činná umelkyňa tvrdila médiám, že so Slováčkom plánujú hudobný rodinný projekt, čo však on rázne poprel a obvinil ju z alkoholizmu. „Je to chiméra. Kým sa nezačne liečiť z pitia, nemá cenu s ňou čokoľvek riešiť,“ zhodil ju pre český Blesk pred verejnosťou a vyeskaloval to tým, že jej hrozí demencia.

Kto koho ovláda?

Dáda o ňom tvrdí niečo veľmi podobné. „O manželovi je známe, že je to patologický klamár. Navyše toto nebolo z jeho hlavy, ale bol proti mne naočkovaný. Z koho hlavy tieto klamstvá vyšli, si už domyslite,“ povedala pre to isté médium apelujúc na jeho expartnerku Gelemovú, s ktorou starý pán ostal v určitom blízkom vzťahu.

Že ho niekto ovláda, naznačuje Patrasová pravidelne: „Každú chvíľu hovorí niečo iné. Mám pocit, že ho niekto vodí ako bábku, že to vôbec nie je on,“ uviedla pre Blesk v máji. Sama je na tom so vzťahmi zrejme ako na húsenkovej dráhe – s talianskym priateľom Vitom (50), sa stretávajú priebežne už niekoľko rokov, no počas celej pandémie sa vraj naživo vôbec nevideli.