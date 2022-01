Miriam Kalisová už niekoľko rokov moderuje reláciu Reflex na Markíze, no od leta opäť zasadla do kresla Televíznych novín, kde zaskakuje za tehotnú Vavrinčíkovú. Keďže má skúsenosti s moderovaním správ, nebolo nutné hľadať za Lenku špeciálnu náhradu. Kalisová však zobrala spomínané služby s tým, že počas toho, ako bude vysielať, sa o jej 8-ročnú dcéru Miu bude starať exmanžel Šmahel. Na malú Miu je totiž sama.

Kalisovej ex Šmahel nedávno získal džob snov. Stal sa moderátorom veľkej a najdrsnejšej markizáckej šou Survivor, ktorá sa natáča v ďalekej Dominikánskej republike. Fitnesák si tak túto nedeľu zbalil kufre a prechodným domovom sa pre neho zhruba na 3 až 4 mesiace stal exotický ostrov v Karibiku. Ten má však dcéru aj s exmanželkou Kalisovou, ktorej týmto svojím odchodom dosť skomplikoval život.

Práve on mal Miu na starosti, keď markizáčka moderuje Televízne noviny. Mirka nám priznala, že ju čaká poriadne náročné obdobie. „Bude to chcieť zreorganizovať náš systém, aby som mohla chodiť do práce, ale moji rodičia aj Martinovi rodičia mi s tým pomôžu a myslím si, že to zvládneme, i keď to bude náročnejšie,“ prezradila nám, ako to bude riešiť.

Po samovražde Dušana Pašeka Kalisová zverejnila video. ,,Takto si ťa chcem navždy pamätať!

Zdroj: pluska.sk