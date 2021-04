Hana Gregorová (68) a Ondřej Koptík (36)

Keď do pekla, tak na mladom koni, povedala si vdova po legendárnom hercovi Radkovi Brzobohatom. A to po jeho smrti neverila, že si jej srdce ešte získa iný muž, lebo latka vraj bola nastavená vysoko. Koptík ju však určite nepreskočil, ale podliezol. Drogová závislosť, vystatovanie sa s intímnymi piškoškami z ich spálne, „pornobásničky“, pri ktorých by klopili oči aj prostitútky. V roku 2017 sa pár na nejaký čas rozišiel, keď praskla zajačikova aféra s drogami.

Zdroj: Profimedia.sk S Koptíkom v spoločnosti.

Ako len vtedy vystrájal! Kydal na Hanu ponižujúce nechutnosti. Nakoniec ho vzala na milosť aj za cenu, že si pohnevala svojho jediného syna Ondřeja. A ako vysvetlila svoj návrat k milencovi? „Neviem, žeby láska? Neviem, ale je to určite príjemné,“ povedala v Smotánke a dodala: „Nie som odkázaná na to, aby ma niekto živil. Ale keď budem na vozíku, dovolím mu, aby ma vozil.“ No, už ho vidíme...