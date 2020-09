Hviezda obľúbenej komédie S tebou ma baví svet sa netají tým, že chodí na rôzne omladzovacie procedúry a vrások sa zbavuje botoxom.

Zdroj: Yes Visage

„Ja nič netajím, ale čo koho do toho, čo mám. Nemám dôvod sa s takými vecami zdôverovať, pretože je to moja osobná záležitosť, moja intímna zóna a nikoho do toho nič nie je. Som na seba dosť prísna, ale jednu vec viem určite. Nikdy by som si nenechala siahnuť na prsia," prezradila nedávno českému Blesku herečka. "Aj keď už nie sú také ako v dvadsiatke, ale nemám rada veľké prsia a tie moje sa mi páčia. Stačí predsa krásna bielizeň," dodala so smiechom Zdena.