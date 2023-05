Chrissy Teigen

Manželka speváka Johna Legenda je známa svojimi kulinárskymi zručnosťami. Okrem toho, že je modelkou a televíznou osobnosťou je tiež autorkou kuchárskej knihy s názvom "Cravings: Recipes for All the Food You Want to Eat". Obsahuje rôzne recepty, ktoré sú založené na jej vlastných preferenciách a chutiach, a zahŕňa aj jedlá rôznych kuchýň vrátane ázijskej, juhoamerickej či talianskej. Chrissy Teigen tiež často zdieľa fotografie svojich vlastnoručne pripravených jedál na sociálnych sieťach a na svojom blogu.