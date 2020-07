Speváčka Nela Pocisková, matka dvoch detí, nemá problém rozprávať o svojom súkromí a dokonca ani nie na tému svadbu, ktorá sa do dnešného dňa nekonala, hoci ju už Filip požiadal o ruku. "Chcela by byť určite. Toto je naša celoživotná téma,” začala rozprávanie Nela v rádiu Jemné a pokračovala ďalej. ,,Prišli deti skôr ako svadba, potom z toho úplne zišlo. Začali sme riešiť najprv jedno malé bábätko, potom som bola zase hneď tehotná. To som tiež nechcela hneď svadbu, potom druhé malé bábätko. A teraz si myslím, že sme v takom dobrom štádiu, že teraz by sme mohli začať riešiť túto tému už viac,” prezradila speváčka, no priznala, že od Filipa opäť čaká rázny krok, ktorý by jej dal jasný signál, či sa svadba konať skutočne aj bude.

Zdroj: Archív Nela Pocisková a Filip Tůma s deťmi.

,,Prešli nejaké roky a teraz je to také zvláštne, lebo ja by som čakala znova taký nejaký poryv z jeho strany, že či teda ideme do toho, nejdeme do toho,” povedala na záver Nela, čím dala jasno najavo to, že od Filipa očakáva, aby spravil rázny krok.

Foto zo súkromia v galérii