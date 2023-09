Synovia Michaela Jacksona - Prince Jackson (26) a Blanket "Bigi" Jackson (21) - si v deň 65. narodenín svojho zosnulého otca vyšli do Las Vegas.

Fotografi ich zachytili v utorok po predstavení Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil, ktoré sa konalo v meste hriechu v Mandalay Bay Resort and Casino, píše PageSix. Starší Prince sa živí herectvom, preto mu nebolo cudzie fotiť sa s nadšenými fanúšikmi. Blanket sa na rozdiel od svojho staršieho brata na verejnosti objavuje len zriedkavo, píše Život.

Zdroj: TASR Michael Jackson

Najmladší z rodiny Jacksonovcov, ktorý bol ešte len bábätko, keď ho Michael takmer neudržal preveseného cez balkón v Berlíne, sa iba jemne usmieval a pri pózovaní a rozdávaní autogramov si nesmelo držal ruky pri sebe. Ich sestra Paris Jackson (25) je zaneprázdnená koncertovaním s rockovou skupinou Incubus.