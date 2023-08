Syn známeho zabávača a herca Miroslava Donutila, Martin, sa po dlhej dobe oženil so svojou hereckou kolegyňou Sárou Affašovou. Minulý rok bol pre nich nesmierne smutný. Krátko pred pôrodom prišli o syna, a pre oboch to bolo nesmierne ťažké životné obdobie.

Po chvíľach nekonečného žiaľu ale prišli aj pekné chvíle. V novembri išli zmeniť prostredie do New Yorku, kde požiadal Martin Sáru o ruku a dnes je z nej pani Donutilová. "Bola to nádherná svadba v krásnej prírode uprostred lesov, vôd a strání. Nevesta bola nádherná, ženíchovi to svedčalo. Boli sme šťastní," prezradil Miroslav Donutil pre ŽivotVČesku .

Svadba bola v krásnom lesnom prostredí a fotografie z nich vám vyrazia dych. Sára bola totiž nevesta ako z rozprávky.