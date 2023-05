A čo ju prezradilo? Obrúčka, ktorá jej pribudla na ľavej ruke. Sobáš sa jej úspešne darilo tajiť niekoľko mesiacov. Polnišovou je už len v titulkoch filmov, seriálov či časopisov, v občianskom preukaze jej pol roka svieti priezvisko Brocková. Exkluzívne pre PLUS 7 DNÍ herečka Petra Polnišová (47) priznala svadbu so scenáristom a producentom Jurajom Brockom, s ktorým žije niekoľko rokov v jednej domácnosti.

„Nie sme typy, ktoré by všetko vykrikovali do sveta. Bolo to naše súkromné rozhodnutie,“ vysvetlila pre týždenník PLUS 7 DNÍ, prečo sa s významným životným krokom nepochválila skôr. Podľa jej slov druhú svadbu zorganizovali v úzkom kruhu najbližších, no o to viac si ju užili. Manželia si zvolili aj nenápadné obrúčky. Petra sa so zlatým klenotom bez akýchkoľvek kameňov bijúcich do očí hrala aj počas nášho stretnutia.

