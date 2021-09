Milan Lasica nás nečakane opustil 18. júla počas koncertného vystúpenia v Štúdiu L+S. Jeho nečakaný skon sa dotkol mnohých. Ľudia preto očakávali veľký pohreb aj s rozlúčkou pre verejnosťou. Vdova Magda Vašáryová ale rozhodla inak. O jeho poslednej rozlúčke vedeli len tí najblžší. Po obrade dali ostatky zosnulého herca kremovať a od toho momentu fanúšikovia Lasicu čakajú, kam sa mu budú môcť ísť pokloniť. No Vášaryová to zjavne vidí trochu inak.

Zdroj: Archív NMH Satinský a Lasica. Známi humoristi, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami.

Sú to už dva mesiace, čo vdova tají miesto posledného odpočinku zrejme najslávnejšej osobnosti našej novodobej kultúry. "Môžem vám zatiaľ prezradiť len toľko, že môj manžel pochovaný ešte zatiaľ nebol, ale na Ondrejskom cintoríne to určite nebude," povedala pre Bratislavské noviny Magda Vášaryová. ​Z jej ďalších slov vyplynulo, že miesto posledného odpočinku už síce majú vybraté, ale hrob ešte nie je pripravený na to, aby v ňom boli uložené jeho telesné pozostatky, teda presnejšie urna s popolom. Pravdepodobne sa ešte nestihol dokončiť náhrobný kameň, na ktorom by malo byť meno.

