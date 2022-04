1. Mal byť farárom Vaša mama bola proti tomu, aby ste sa stali spevákom. Chcela z vás mať farára. Nebola by to škoda vzhľadom na to, čo všetko ste spevom dokázali a kde všade ste boli?

Som spokojný s tým, ako to je, aj keď by sa mi možno vo farárskej kariére podarilo dosiahnuť vysokú funkciu v meste miest – v Ríme. Ale práca, ktorú robím, teda spev, je to, čo ma naozaj napĺňa, a som vďačný za to, že som sa rozhodol správne.